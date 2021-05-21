У Київському метрополітені розповіли про подорожчання проїзду: "люди поставляться з розумінням"

За її словами, вирахувана собівартість проїзду наразі становить 20 гривень 5 копійок за поїздку, однак це не розрахунки тарифу.

"Щодо тарифу, то ми надали всі необхідні документи до нашого профільного транспортного департаменту. Ці папери будуть розглядати економісти й інші фахівці Управління цінової політики КМДА", - сказала Макогон.

Також зазначила, що надалі на рівні міської адміністрації буде вишуковуватися максимально компромісний варіант.

У керівництві київської підземки розповіли, що місцева влада "чітко розуміє і знає" можливості міського бюджету, рівень заробітної плати жителів столиці та стан комунальних підприємств. Так, новий тариф буде встановлюватися, спираючись на ці показники.

"Я думаю, що люди з розумінням поставляться до нового тарифу на проїзд, оскільки зараз вишуковується варіант, розрахований на реальні можливості киян", - вважає Макогон.

Заступник керівника метрополітену також звернула увагу, що надалі в Києві буде переглядатися система проїзних квитків - суть полягає в тому, що пасажири при покупці оптового проїзду зможуть заощадити на вартості поїздки.

Відео: в Київському метрополітені розповіли про подорожчання проїзду в підземці