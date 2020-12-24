У київському метро розповіли про найбільш дивні речі, втрачені пасажирами

Пасажири Київського метрополітену іноді відрізняються неуважністю, втрачаючи телефони, шарфи, рукавички, шапки, парасольки. Але часом співробітники підземки виявляють досить-таки дивні знахідки, дивуючись, як можна було забути, наприклад, про прасувальну дошку.

Так, в пресслужбі метрополітену розповіли, що в 2020 році в Бюро знахідок метро потрапило понад 180 речей. Причому кількість втрат залежить від пори року: найчастіше таке трапляється в осінньо-зимовий сезон. Переважно це шарфи, рукавички, шапки, парасольки, окуляри, рюкзаки та сумки. І повертається за втраченим третина власників.

Наприклад, із цінних речей були втрачені електронний фітнес браслет, електронна книжка, телефон і навіть ноутбук.

А от з дивних речей - це газонокосарка, мікрохвильова піч, прасувальна дошка і надувний матрац.

В топ-5 "згубів" на 2020 рік за версією пресслужби метрополітену, увійшли самокат, сукня, телефони, валізи, дитячі рюкзаки.

Знахідки в метрополітені зберігаються протягом шести місяців і за їх зберігання передбачена оплата. А після цього строку річ стає власністю держави.

Бюро знахідок метрополітену розташовується на станції "Нивки" та працює щодня з 8:00 до 17:00, у п'ятницю з 8:00 до 15:45, а в суботу і неділю - вихідний день. Обідня перерва з 12:00 до 12:45. Телефон для довідок - (044) 238-43-13.

Якщо ж пасажири втрачають документи, то вони передаються співробітникам поліції - шукати їх треба у правоохоронців.

Раніше в метрополітені розповіли також про найдорожчу річ, втрачену коли-небудь пасажиром.

Також ми писали, що у київському метро знову відіжгла напівроздягнена пасажирка, і робить це вона не вперше.