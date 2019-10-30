У київському метро розповіли про найдорожчу річ, втрачену пасажиром

У Київському метрополітені існує власне бюро знахідок, куди практично кожен день зносять загублені у вагоні і на станціях особисті речі та документи. Співробітники метро розповіли про найдорожчу річ, яку втратив пасажир.

Найчастіше пасажири втрачають у підземці гаманці, парасольки, рукавички, телефони, шарфи, сумки, а також пакети з речами, пише УНН.

У числі найдорожчих речей, загублених в метро у 2019 році, смартфон iPhone X, ноутбук, набір електроінструментів, а також гаманець з сумою в 3 тисячі гривень.

Варто відзначити, що вартість нового iPhone X на даний момент становить близько 20 тисяч гривень.

В метро Києва розповіли про найдорожчу знахідку (фото: pixabay.com)

Крім того, у метрополітені розповіли, як довго вони зберігають знахідки. Так, якщо власник не повернувся за втратою протягом шести місяців, річ стає власністю держави.

А з початку 2019 року на зберігання в бюро знахідок київського метро надійшло 180 речей. Всього за 60 прийшли їх законні власники.