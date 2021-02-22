У метро Києва утворилися величезні черги: фото колапсу

В метро Києва 22 лютого утворився черговий транспортний колапс. На станції метро "Харківська" можна було спостерігати величезні черги людей, які намагалися пройти в підземку.

"Через закриття одного з вестибюлів в Києві на м. Харківська, до метро утворилася велика черга. Також з незрозумілих причин, на вході в метро була відкрита одна з чотирьох дверей", - сказано в повідомленні на сторінці.

В метро Києва стався колапс (фото: facebook.com/vartovi.espreso)

Зазначимо, що на станції метро "Харківська" закінчують встановлювати нові турнікети. Східний вестибюль тимчасово не працює з 20 по 23 лютого.

Нові турнікети вже працюють в другому вестибюлі на станції "Харківська".