У метро Києва утворилися величезні черги: фото колапсу
В метро Києва 22 лютого утворився черговий транспортний колапс. На станції метро "Харківська" можна було спостерігати величезні черги людей, які намагалися пройти в підземку.
Знімки показали на сторінці в Facebook "Вартові Еспрессо".
"Через закриття одного з вестибюлів в Києві на м. Харківська, до метро утворилася велика черга. Також з незрозумілих причин, на вході в метро була відкрита одна з чотирьох дверей", - сказано в повідомленні на сторінці.
В метро Києва стався колапс (фото: facebook.com/vartovi.espreso)
Зазначимо, що на станції метро "Харківська" закінчують встановлювати нові турнікети. Східний вестибюль тимчасово не працює з 20 по 23 лютого.
Нові турнікети вже працюють в другому вестибюлі на станції "Харківська".
Як ми писали раніше, в метро Києва 11 лютого ввечері група молодих спортсменів напала на двох співробітників СБУ, за зроблене ним зауваження. В результаті один з чоловіків з важкими травмами знаходиться в реанімації.
Також ми повідомляли, що у Харкові дівчина влаштувала сеанс стриптизу прямо у вагоні метро, роздягнувшись на камеру перед іншими пасажирами. На такий вчинок її спонукало бажання зняти ефектний ролик для соцмережі Tik Tok.