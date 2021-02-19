У метро Києва проломили голову українському військовому: напали натовпом

В метро Києва 11 лютого ввечері група молодих спортсменів напали на двох співробітників СБУ, за зроблене ним зауваження. В результаті один з чоловіків з важкими травмами знаходиться в реанімації.

"Титушки спортивної зовнішності першими нападають на людей в метро", - підписав він відео.

Відеоролик можна подивитися за посиланням.

Судячи з відео група молодих спортсменів стрибнула через турнікети і далі вбігла в метро. Двоє чоловіків (військових) зробили їм зауваження. Після цього внизу ескалатора молоді люди накинулися на одного з чоловіків.

В коментарях деякі передплатники озвучили іншу версію події. За їх словами, два співробітника СБУ були п'яні й зачепили одного з молодих людей плечем, а вибачатися не захотіли.

Нічого страшного, що до того як їхати на ескалаторі п'яні СБУшники причепилися до молодих хлопців і перші полізли з кулаками, а відео звичайно обрізане, тому що СБУшники намагаються скрізь замести сліди (включаючи лікарню) що були у стані алкогольного сп'яніння! А тепер хлопцям світить в'язниця!

Семеро титулованих спортсменів зі званнями майстрів спорту захищалися від двох співробітників СБУ - що ви наробили? Ви, батьки і тренери, кого ви виховали? У вас немає сміливості і совісті прийти і запропонувати допомогу в лікуванні хлопця, який лежить в реанімації! У вас зв'язки і гроші, але вони не вирішують усе в цьому житті! Бог вас покарає!

Хто нормально пояснити, за що побили СБУшників і хто там в реанімації? А то по коментарях важко щось зрозуміти, а в інтернеті новини не знайшов.

Як виявилося, молоді люди займаються у спортивному клубі JC Ippon Kiev Про це стало відомо з повідомлення клубу на Facebook. Там опублікували свою версію події.

"11.02.2021 молоді спортсмени поверталися додому з тренування. На станції метро, коли хлопці спускалися по ескалатору, одному з них почали погрожувати п'яні співробітники Служби безпеки України. До закінчення спуску вони почали виконувати загрози, обмеживши можливість хлопця бігти. В таких умовах інші змушені дати заступитися за нього і дати відсіч, в результаті чого один з нападників опинився в лікарні з переломом носа", - написали на сторінці.

Коли в ситуацію нарешті втрутилися працівники поліції, працівники СБУ почали кричати на них і розповідати про своїх широкі повноваження, нібито високі посади. Поліцію змусили вичистити матеріали кримінального провадження від всіх згадувань про запах алкоголю у так званих співробітників.

"На даний момент керівництво СБУ продовжує тиснути на слідство і лікарів з метою приховати нетверезий стан своїх підлеглих і їх злочинні дії. Їх мета - зробити винними молодих спортсменів", - сказано в повідомленні.

Зараз спортивний клуб шукає свідків події, бо на відео не показаний момент конфлікту співробітників СБУ та спортсменів на ескалаторі. Відео змонтоване камерами метрополітену.