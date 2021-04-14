З'явилося нове відео товкучки на "Вокзальній": про карантин чути не хочуть

У Києві з 5 квітня обмежили роботу громадського транспорту і ввели вхід за спеціальними перепустками. На десятий день карантину штовханина біля станцій метро все одно зберігається.

Про це повідомили на відео, опублікованому на сторінці в Facebook Київ Оперативний.

Так на сторінці показали відео з входу в метро станції "Вокзальна". Люди не дотримуються соціальної дистанції, товпляться біля дверей.

"Карантин, коронавірус, спеціальні перепустки, соціальне дистанціювання і навіть ідеї про закриття кордонів областей. Щоб що? Київ, станції метро Вокзальна", - підписали відео.

У Києві показали чергу в метрополітен в карантин

В коментарях українці обурюються таким карантином в столиці та пишуть про подвійні стандарти. Деякі запитують, невже всі ці пасажири їдуть за спеціальними перепустками.

Це все за спеціальними перепустками? Дуже цікаво.

Слухайте, а який сенс тоді було переводити транспорт "тільки за перепустками"? Народ юрбами їздить на метро.

А кажуть криза, у людей немає коштів на хліб.

Локдаун працює... Що сказати. Так і школи, садочки скоро відкриємо, в маршрутки всіх пустять. Не дарма ізраїльський лікар назвав наш локдаун "дитячим садом"...

Який ефективний локдаун! І без пропуску нікого не пускають, так? Сенс був взагалі це все починати...

Нагадаємо, що 14 квітня відбудеться засідання комісії з надзвичайними ситуаціями міста, де приймуть рішення про подальші кроки щодо карантинних обмежень в Києві.