З'явилося нове відео товкучки на "Вокзальній": про карантин чути не хочуть
У Києві з 5 квітня обмежили роботу громадського транспорту і ввели вхід за спеціальними перепустками. На десятий день карантину штовханина біля станцій метро все одно зберігається.
Про це повідомили на відео, опублікованому на сторінці в Facebook Київ Оперативний.
Так на сторінці показали відео з входу в метро станції "Вокзальна". Люди не дотримуються соціальної дистанції, товпляться біля дверей.
"Карантин, коронавірус, спеціальні перепустки, соціальне дистанціювання і навіть ідеї про закриття кордонів областей. Щоб що? Київ, станції метро Вокзальна", - підписали відео.
У Києві показали чергу в метрополітен в карантин
В коментарях українці обурюються таким карантином в столиці та пишуть про подвійні стандарти. Деякі запитують, невже всі ці пасажири їдуть за спеціальними перепустками.
- Це все за спеціальними перепустками? Дуже цікаво.
- Слухайте, а який сенс тоді було переводити транспорт "тільки за перепустками"? Народ юрбами їздить на метро.
- А кажуть криза, у людей немає коштів на хліб.
- Локдаун працює... Що сказати. Так і школи, садочки скоро відкриємо, в маршрутки всіх пустять. Не дарма ізраїльський лікар назвав наш локдаун "дитячим садом"...
- Який ефективний локдаун! І без пропуску нікого не пускають, так? Сенс був взагалі це все починати...
Нагадаємо, що 14 квітня відбудеться засідання комісії з надзвичайними ситуаціями міста, де приймуть рішення про подальші кроки щодо карантинних обмежень в Києві.
Як ми писали раніше, в Києві дозволять посидіти в ресторанах і кафе.