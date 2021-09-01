У центрі Києва горить навчальний заклад
Фото: у центрі Києва горить навчальний заклад (Віталій Носач, РБК-Україна)
У середу ввечері, 1 вересня, в центрі Києва горить навчальний заклад. На місці події працюють рятувальники.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар ДСНС Києва Світлана Водолага.
"У Києві на бульварі Шевченка 54/56 сталася пожежа в навчальному закладі. На другому поверсі в кабінеті сталося загоряння на площі 50 квадратних метрів", - повідомила вона.
В результаті пожежі жертв і постраждалих немає.
На місці події працюють рятувальники ДСНС, медики та поліція.
Судячи з Google Maps, пожежа сталася в гімназії імені Михайла Драгоманова.
Серйозна # пожежа до Києва в будівлі на бульварі # Шевченка, на місце прибули бійці #ДСНС що стало причиною загоряння встановить слідство. Рух ускладненоPosted by dtp.kiev.ua on Wednesday, September 1, 2021