У київському Гідропарку "копи" ловили напівголого порушника: стала відома особистість героя

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня, а 6 квітня Кабмін посилив обмеження для пересування людей. Так, 6 квітня київські поліцейські вирішили покарати "злісного порушника" у Гідропарку, який хотів позайматися спортом у так званій "качалці". Правоохоронці заборонили чоловікові пройти на майданчик, тоді він переплив Дніпро, щоб здійснити свій намір.

Новина облетіла всі ЗМІ і викликала великий резонанс в мережі. Українці підтримували чоловіка, для багатьох він став справжнім героя, який не побоявся обстоювати свої права. Як виявилося, Валентин Бур'янов працює тренером в одному з відомих фітнес-клубів Sportlife. Про це повідомляє "Страна".

"Мій девіз: мета виправдовує засоби. Я відмінний, комунікабельний і амбітний хлопець. Враховуючи той факт, що я з раннього дитинства займаюся різними видами спорту, з упевненістю можу сказати, що у мене є чималий досвід у цій сфері, як позитивний, так і негативний, що теж не менш важливо. На мою думку, людина за своєю природою ніколи не зможе стати ідеальним, але я вважаю, що необхідно наблизиться до цього настільки, наскільки це можливо", пише про себе у соцмережі Валентин Бур'янов.

Валентин Бур'янов став героєм соцмереж (фото з соцмереж)

Валентин написав пост у соцмережі розповів, що тепер йому загрожує суд за вчинок.



Валентин Бур'янов став героєм соцмереж (фото з соцмереж)

"Вважаю за необхідне зробити акцент на тому, що я не є якимось альтернативно обдарованих недоспортсменом, який вирішив наплювати на соціум і робити, що йому заманеться. Я вважаю, карантин необхідною мірою у зв'язку зі сформований ситуацією, однак він зобов'язаний бути конституційним. Більш того, мої принципи, переконання і моральний закон забороняють мені сидіти вдома, коли в моїй країні відбувається негласний державний переворот, Аваков перетворив поліцію в збройну, бандитське угрупування, яка творить свавілля", - написав Валентин.

Як ми раніше писали, у київському Гідропарку 10 поліцейських ловили голого порушника.