Хочемо додому! Сотні пасажирів застрягли в іспанському аеропорту (відео)

Українські пасажири застрягли в аеропорту Барселони (колаж: РБК-Україна)

Пасажири літака майже добу провели в аэоропорту

Українці, які повинні були вилетіти з іспанської Барселони до Харкова 19 червня, не змогли потрапити додому. Люди перебували в аеропорту близько доби без їжі та води, пише АТН.

Повідомляється, що близько 180 пасажирів, серед яких маленькі діти, повинні були прибути в харківський аеропорт 20 червня о 01:25, однак опинилися заблоковані в аеропорту.

Одна з пасажирок розповіла, що після приїзду в аеропорт багаж пасажирів відправили в літак, а вони самі до нього не потрапили. При цьому українці опинилися в інформаційному вакуумі. Їм довго не повідомляли, коли буде посадка і в чому причина затримки рейсу.

"Години через три з електронного табло і зовсім зник наш рейс", - розповідає харків'янка.

Пізніше стало відомо, що причиною НП стала поломка літака.

"Представник авіакомпанії SkyUp до нас так і не вийшов. Всі спроби додзвонитися до нього виявилися безуспішними", - розповіла жінка.

Пасажирам пояснили, що до тих пір, доки фахівці не оглянуть літак і не переконаються що летіти на ньому безпечно, виліт не відбудеться. Також пасажирка додала, що ремонтників викликали зі столиці Іспанії Мадрида.

Люди провели в аеропорту близько доби. За словами очевидицев, деякі потребували ліків, але вони залишилися в багажі, що опинився в літаку.

Пасажири, що знаходилися в аеропорту скандували "Хочемо додому!"

Українські пасажири застрягли в аеропорту Барселони

Українські пасажири застрягли в аеропорту Барселони (відео: YouTube/АТН)

Раніше повідомлялося, що у Борисполі пасажири сиділи більше 15 годин через перенесення рейсів.

До речі, компанія Міжнародні авіалінії України потрапила в скандал через українську зірку - дівчину зняли з літака.

Нагадаємо, ми також писали про те, що у Борисполі "забули" 30 пасажирів - літак полетів без них.