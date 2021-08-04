Навколо київського метро розгорається скандал: "окупить себе тільки через 60 років!"

За даними звітів, кажуть журналісти, пасажиропотік у столичній підземці почав падати ще до пандемії COVID-19. Щорічно в переповненому людьми Києві квитків у транспорті продавали на 40-50 млн менше. Паралельно росли витрати.

Один приклад сумнівної витрати коштів - минулорічна заміна світильників на станції метро "Печерська". На це звернула увагу фахівець у галузі архітектури, співзасновник ГО "Київські ліхтарі" Дар'я Недозим.

Заміна освітлення коштувала майже 4,5 млн грн. Дарина неодноразово зверталася до керівництва підземки за обґрунтуванням, хто і навіщо затіяв цю заміну, хоча можна було "за копійки" просто замінити лампи на енергозберігаючі.

Нове освітлення на станції метро "Печерська" (фото: kyivcity.gov.ua)

"Киян обурив демонтаж світильників, який є невід'ємною частиною архітектурного задуму станції, замість них повісили дешеві світлодіодні світильники! Я як киянка яка сплачує податки, хотіла бачити, який коефіцієнт корисної дії від виконавчої влади? Вони зекономили мої гроші, вони покращили моє життя, вони зробили щось корисне для мене, чи це просто недолугий менеджмент?" - каже активістка.

Журналісти підняли тендерну документацію і виявили, що світильники зовсім не дешеві, за документами кожен з них коштує 18 тис.грн.

"ККД тут мінімальний. Підрахували: така заміна окупить себе тільки через 60 років!" - йдеться в сюжеті.

Також наголошується, що на будівельному ринку подібні лампи коштують близько 5 тис. грн, але їх все одно купили в три з половиною рази дорожче.

"Метрополітену, мабуть, простіше не прораховувати витрати і економити, а підняти тарифи", - резюмували журналісти.