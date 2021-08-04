Вокруг киевского метро разгорается скандал: "окупит себя только через 60 лет!"

По данным отчетов, говорят журналисты, пассажиропоток в столичной подземке начал падать еще до пандемии COVID-19. Ежегодно в переполненном людьми Киеве билетов в транспорте продавали на 40-50 млн меньше. Параллельно росли расходы.

Один пример сомнительной траты средств - прошлогодняя замена светильников на станции метро "Печерская". На это обратила внимание специалист в области архитектуры, соучредитель ОО "Киевские фонари" Дарья Недозим.

Замена освещения стоила почти 4,5 млн грн. Дарья неоднократно обращалась к руководству подземки за обоснованием, кто и зачем затеял эту замену, хотя можно было "за копейки" просто заменить лампы на энергосберегающие.

Новое освещение на станции метро "Печерская" (фото: kyivcity.gov.ua)

"Киевлян возмутил демонтаж светильников, который является неотъемлемой частью архитектурного замысла станции, вместо них повесили дешевые светодиодные светильники! Я как киевлянка, которая платит налоги, хотела увидеть, какой коэффициент полезного действия от исполнительной власти? Они сэкономили мои деньги, они улучшили мою жизнь они сделали что-то полезное для меня, или это просто нелепый менеджмент?" - говорит активистка.

Журналисты подняли тендерную документацию и обнаружили, что светильники совсем не дешевые, по документам каждый из них стоит 18 тыс. грн.

"КПД здесь минимален. Подсчитали: такая замена окупит себя только через 60 лет!" - говорится в сюжете.

Также отмечается, что на строительном рынке подобные лампы стоят около 5 тыс. грн, но их все равно купили в три с половиной раза дороже.

"Метрополитену, пожалуй, проще не просчитывать расходы и экономить, а поднять тарифы", - резюмировали журналисты.