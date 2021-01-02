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Київський лікар пояснив, чому "швидкі" не поспішають на "ковідні" виклики: цілком можуть потерпіти

Київ, Субота 02 січня 2021 10:59
Київський лікар пояснив, чому "швидкі" не поспішають на "ковідні" виклики: цілком можуть потерпіти
Швидка допомога (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Після звернень до медиків хворих на COVID-19 або з підозрою на зараження бригади "швидкої допомоги" не можуть приїжджати відразу ж, позаяк лікарям потрібен час на одягання захисних комбінезонів, і більшість таких викликів не є екстреними.

Про це розповів керівник виїзної бригади київського Центру екстреної медичної допомоги Фелікс Лідерман, передає ТСН.

За словами фахівця з медицини невідкладних станів, хворий "цілком може деякий час терпіти свою температуру" і приймати жарознижуючі.

"Кисень, на щастя, теж показаний далеко не всім", - додав він.

Лідерман також пояснив, чому відрізняється час прибуття бригади медиків у випадку "коронавірусного" виклику і, приміром, до хворого з проблемами серця.

"Якщо прийдуть одночасно виклики, де буде звучати, наприклад, "погано з серцем, помирає" або двостороння пневмонія з направленням, і вільних бригад не буде, останній виклик може і постояти. Все має широкий діапазон і залежить від багатьох змінних", - зазначив він.

Також керівник виїзної бригади нагадав, що, згідно до закону про екстрену допомогу, що набув чинності від 1 січня 2021-го, "швидка" на екстрені виклики в межах району обслуговування повинна прибути протягом 10 хвилин, а на неекстрені - протягом 20 хвилин.

"У другому випадку бригади нормативу, в основному, дотримуються. За великого навантаження запізнення можливі. Але при цьому все одно виклики упорядковано, і на екстрені виклики "швидкі" намагаються надіслати швидко", - підсумував він.

Раніше ми повідомляли, що в Україні "швидкі" тепер працюють за новими правилами, і розповідали, до кого можуть не приїхати.

Нагадаємо також, що в МОЗ нещодавно пояснили, у яких випадках пацієнтів з підозрою на коронавірус госпіталізують.

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