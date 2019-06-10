Київський вокзал у тизері гри FIFA 20: з'явилося яскраве відео

Вокзал у Києві став головною локацією для зйомок тизера популярної гри FIFA 20 від EA Sports. На відео, яке з'явилося в мережі, група хлопців і дівчат грає у вуличний футбол на недобудованому Дарницькому вокзалі.

Як повідомляє The Village Україна, зйомками ролика в Україні займалася відома київська продакшн-компанія Radioaktive Film. Ця студія, до речі, знімала кліпи світовим зіркам, таким як Twenty One Pilots, Coldplay і багатьом іншим. Крім того, українські фахівці брали участь у зйомках мегапопулярного серіалу "Чорнобиль" від HBO.

Тизер популярного футбольного симулятора FIFA 20

Додамо, що в ролику, присвяченому FIFA 20, знімалися українські стріт-футболістки. Зйомки реклами проходили у квітні протягом одного дня.

Зйомки рекламного ролика до популярного футбольного симулятора FIFA 20 проходили на Дарницькому вокзалі (фото: wikimapia.org)

Дарницький вокзал (фото: wikimapia.org)

Відзначимо, що гра FIFA 20 вийде 27 вересня 2019 року. Порівняно з попередньою версією популярного симулятора, в FIFA 20 очікуються значні зміни. Наприклад, тепер геймер зможе створити свого гравця, вибрати екіпіровку і демонструвати свій стиль на ігрових майданчиках по всьому світу.

Раніше ми писали про те, як на київській Троєщині знімали "Чорнобиль".