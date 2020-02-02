Шахраї придумали нову аферу з листами: розкрита схема

Шахраї видурюють в українців гроші (колаж: РБК-Україна)

Шахраї видурюють у українців великі суми

Шахраї придумали новий спосіб обману українців. Аферисти підробляють офіційні листи (електронні та паперові) з суду і наживаються на великі суми. Схема обману від шахраїв, від яких постраждали люди - в матеріалі Styler.

Жертвами нової афери стають ті, хто нещодавно переоформив нерухомість у нотаріуса.

Киянка Людмила Шляхтюк розповіла, що за такою схемою шахраям вдалося її "обробити" на більш ніж десять тисяч гривень, пише "Сегодня".

Людмила каже, що отримала "офіційний" лист з Шевченківського районного суду Києва з копією рішення по справі про скасування реєстрації об'єкта нерухомості. Там було написано, що угоду про купівлю нею земельної ділянки анульовано, а натомість їй запропонували переоформити документи.

Але, щоб залагодити питання, Людмилу попросили перевести 500 доларів на зазначені реквізити, що жінка і зробила.

"Для того щоб мені закрити це питання, мені потрібно було перевести 500 доларів. Були вказані всі реквізити, куди я, власне кажучи, і перерахувала гроші. Гроші були переведені, але при цьому зв'язатися я більше не можу. Тобто я потрапила на шахраїв", - каже постраждала.

Шахраї виманюють в українців гроші (скрін: segodnya.ua)

Пізніше з'ясувалося, що весь лист - чистої води підробка, крім реєстраційного номера угоди. Юристи кажуть, що це досить поширена схема видурювання грошей. Аферисти отримують контакти українців з бази реєстрів нотаріальних договорів, потім розсилають фальшиві листи.

"Це не поодинокі випадки. Людям дуже часто надсилають такі листи. Крім того, їх можуть надсилати ще в конверті", - каже юрист Микола Хахула.

При отриманні листа варто звернути увагу на адресу відправника та інші реквізити. Справжні листи з суду повинні закінчуватися на gov.ua - їм присвоєна урядова пошта. Крім того, у справжньому листі обов'язково вкажуть юридичні дані судової установи.

Аферисти нерідко роблять помилки у листі, як у тому, що отримала Людмила. Він прийшов від імені канцелярії, яка в принципі не може брати участь в процесі комунікації з учасниками процесу, в ньому немає ніяких підписів.

Щоб не бути обдуреними, такі "листи щастя" можна перевірити на спецресурсах в інтернеті. В Україні зараз працює електронна система судових рішень і ухвал.