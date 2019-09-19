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У Києві п'яний горе-гонщик тікав від поліції і вилетів з мосту: відео

STYLERЖиття    19.09.2019 - 09:46
У Києві п'яний горе-гонщик тікав від поліції і вилетів з мосту: відео
ДТП у Києві 19 вересня (Колаж РБК-Україна)

Водій намагався втекти від поліції після скоєння ДТП

Незвичайна ДТП сталася вночі 19 вересня у Деснянському районі столиці. Автомобіль Peugeot намагався втекти з місця аварії і біля метро "Чернігівська" вилетів з мосту. Як з'ясувалося, за кермом був абсолютно п'яний водій.

Як повідомив "Інформатор" з місця події, автомобіль Peugeot на вулиці Маяковського вдарив автомобіль Skoda і спробував втекти з місця ДТП. Патрульні поліцейські почали переслідувати порушника. Вони кілька разів вимагали зробити зупинку водієві, але він, рухаючись по вулиці Братиславській, лише набирав швидкість.

Гонитва тривала недовго – гонщик так поспішав відірватися від співробітників правоохоронних органів, що при спуску на Броварський проспект не вписався в поворот і втратив керування автомобілем. На розв'язці біля станції метро "Чернігівська", автомобіль Peugeot вилетів з мосту у кювет і перекинувся.

У Києві водій тікав від поліції і полетів з моста (Відео: YouTube/Інформатор)

Водій автомобіля і пасажир явно народилися "в сорочці", так як після такої аварії вони відбулися легкими травмами. При перевірці на драгері з'ясувалося, що водій абсолютно п'яний, у нього в крові виявили 0,97 проміле алкоголю (при нормі 0,2).

ДТП в Києві 19 вересня (Фото: kiev.informator.ua)

Як він потрапив в аварію – згадати горе-гонщик не зміг. Крім того, вранці йому належить дізнатися і інші неприємні новини – про те, що він звинувачується в управлінні транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, скоєнні ДТП і втечу з місця пригоди і ще одній аварії.

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