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Під Києвом жінка збила дівчинку на "зебрі": пообіцяла купити нові кросівки

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Біла Церква, П'ятниця 10 вересня 2021 17:21
Під Києвом жінка збила дівчинку на "зебрі": пообіцяла купити нові кросівки Колаж РБК-Україна: у Білій Церкві автоледі збила дівчинку на переході
Автор: Володимир Костирін

Під Києвом у Білій Церкві жінка за кермом легковика наїхала на дівчинку, яка переходила дорогу по "зебрі". Після події водійка авто пообіцяла постраждалій купити нові кросівки, щоб та не зверталася до поліції та "швидкої допомоги".

Про це 10 вересня передає "Київське чтиво" у Telegram-каналі.

Повідомляється, що колесо машини потрапило на ногу дівчинці, і тій довелося бити телефоном по авто, щоб водійка від'їхала.

Також в мережі опублікували відео, зняте реєстратором в автомобілі свідка дорожнього інциденту. На кадрах видно, що машина порушниці ПДР навіть не пригальмувала перед пішохідним переходом, по якому йшла дівчинка, переходячи на інший бік вулиці.

Після наїзду через кілька секунд автоледі здала трохи назад, і постраждала дівчинка, вже накульгуючи, перейшла по "зебрі" на пішохідну частину.

Свідок ДТП поспішив до неї, а незабаром підійшла і сама жінка-водій, яка збила дитину.

У публікації йдеться, що жінка попросила не викликати правоохоронців і медиків "швидкої", щоб у неї не було проблем. І вирішила відкупитися новими кросівками, які пообіцяла придбати для постраждалої.

Однак, як з'ясувалося, автоледі про обіцянку благополучно забула - за цілий тиждень з часу інциденту вона жодного разу не поцікавилася самопочуттям постраждалої. Тепер сім'я дівчинки написала заяву в поліцію, і справа йде до суду.

Відео: у Білій Церкві жінка за кермом авто наїхала на дівчинку на переході

Раніше повідомлялося, що в кінці серпня на Хортиці п'яний водій збив сім'ю з донькою.

Нагадаємо також, перед цим у Вінниці п'яна "мажорка" на величезній швидкості збила дитину, і потерпілий потрапив до реанімації.

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ДТП Біла Церква
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