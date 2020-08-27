Під Києвом помітили лева в корівнику: зоозахисники пішли на штурм (відео)

Під Києвом чоловік тримав лева у вольєрі в старому корівнику, а вигулював хижака на ланцюгу на свіжому повітрі. Сусіди фермера розповіли про це зоозахисникам, які вирішили, що тварину тримають "у нелюдських умовах" і зібралися врятувати царя звірів.

Для цих цілей еко-активісти пішли на штурм сараю, але там із власником лева у них зав'язався конфлікт. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Не забирайте його нікуди, поки не приїде поліція. Ви ніхто!" - обурювався чоловік, який зачинився у вольєрі з левом.

Обидві сторони викликали правоохоронців: власник за незаконне проникнення, а активісти - нібито за жорстоке поводження з твариною.

Як розповів пан Андрій, лева звуть Руру і йому 6 місяців.

"Він ріс з моїми дітьми. Де ви бачите його зневодненим і худим? Чому ви брешете?" - обурювався чоловік у відповідь на закиди зоозахисників.

Він пояснив, що врятував левеня пів року тому, коли іноземець хотів пустити звірятко на опудало, але в підсумку продав йому за 600 доларів.

"Перші 3 місяці він жив удома, він не ходив, волочив задні лапи. Після того як він підріс і став десь розміром до коліна він просто почав розносити квартиру. Нашвидкуруч був споруджений такий вольєр. Але через те, що йому потрібне свіже повітря і сонце, я двічі на день - вночі та рано вранці - гуляю тут на території ферми з левом", - розповів пан Андрій.

Чоловік каже, що в день Руру з'їдає близько 5 кг м'яса (курчат, яловичину, телятину, кроликів), і це крім каші.

Водночас власниця притулку для диких тварин Наталя Попова зазначила, що утримувати лева в подібних умовах - "це жесть" і "трагедія для тварини". Вона розповіла, що потрібні хороші вольєри щонайменше на 200 квадратних метрів.

Крім лева в сараї також помітили птахів із Червоної Книги, за утримання яких передбачена кримінальна відповідальність. Пан Андрій розповів, що також їх врятував. Але зоозахисники не вірять чоловікові та підозрюють, що той розводить тварин для продажу.

Після того як на місце прибула поліція, обидві сторони написали заяви. Та в підсумку пан Андрій таки віддав Руру в притулок - але тільки на час, поки не побудує вольєр потрібного розміру. Лева вирішили перевезти вночі, коли на дорогах менше водіїв.

Чоловік розповів, що випускає своїх птахів на волю, а от з левом хоче прожити разом до старості.

Відео: Під Києвом чоловік тримає лева в корівнику

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва час від часу помічають леопарда, якого власник виводить на прогулянку.

Додамо, що нещодавно Кабмін прийняв рішення, що робити з конфіскованими тваринами.