Під Києвом при загадкових обставин зник 21-річний військовий: "поліція особливо не шукає"

У Київській області шукають зниклого 21-річного бійця Віталія Кондратьєва, який служив півроку тому на Донбасі. Сім'я молодої людини шукає його вже три місяці, а поліція практично не діє.

Як розповіла мати зниклого Віталія, останній раз її сина бачили 6 березня 2021 року в місті Біла Церква, де розташована його військова частина.

"Віталій зник за загадкових обставин у місті Біла Церква 6 березня 2021 року, його нібито виселили з військового гуртожитку, і він з усіма речами пішов у невідомому напрямку. Згодом його комбат мені сказав, що там у гуртожитку був якийсь конфлікт, були вибиті двері, розбитий унітаз, але подробиці не розголошували, а щоб зам'яти цю всю справу, Віталія нібито попросили написати заяву на виселення за власним бажанням. Але про це я дізналася не так давно", — розповіла мати бійця.

Мати не знає нічого про подальшу долю її сина. Єдине, що їй відомо це те, що він помирився зі своєю коханою, і у нього був прекрасний настрій.

Того ж дня, 6 березня, Віталій Кондратьєв останній раз заходив у соцмережі, далі його доля невідома.

Поліція не діє

Незважаючи на звернення в поліцію і військової прокуратури, Віталія ніхто не шукає. так каже його мати.

Фастівська поліція кримінальну справу відразу після зникнення не відкрила, зате переслала заяву матері у військову частину Віталія.

За словами матері, 3 червня вона написала повторну заяву до Фастівської поліції, її зареєстрували, але от спілкування зі слідчим так і не вийшло.

Віталій Кондратьєв зник 6 березня (фото: tsn.ua)

У Фастівській поліції підтвердили, що заяву матері вони зареєстрували.

"Заява зареєстрована, ми вивчаємо деталі, а відкрито провадження, сказати не можемо, таку інформацію ми не розголошуємо", - сказали поліцейські.

Якщо вам що-небудь відомо про місцезнаходження Віталія прохання телефонувати за вказаними телефонами: 068 777 0112 або 102.