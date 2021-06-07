Під Києвом затримали шахрайку-рекордсменку: схема обману була просто феєрична

Під Києвом співробітники Національної поліції України спіймали шахрайку-рекордсменку. На її рахунку понад 20 епізодів обману довірливих громадян.

Яку схему застосовувала жінка і кого обкрадала, розповіли у поліції Київської області.

Як працювала шахрайка

Жінка промишляла в основному в торгових точках - магазинах, аптеках. Вона представлялася співробітницею енергетичної компанії та розповідала продавцям страшну казку про те, що зараз буде стрибок напруги й всі золоті речі та смартфони потрібно упакувати в пакет.

"Жінка розповідала, що найближчим часом буде подано напругу в 40 000 вольтів, а тому необхідно всі прикраси або інші металеві предмети зняти та покласти в темний пакет, інакше вони почорніють", - розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Цінності, які продавці складали в пакет, шахрайка просто забирала і зникала в невідомому напрямку.

Як поліції вдалося затримати злочинницю

Інформація про такі крадіжки стала надходити в поліцію з середини травня. Історії потерпілих були дуже схожі й прикмети аферистки збігалися. Поліція зрозуміла, що у всіх епізодах фігурує одна і та ж жінка.

Вони провели ряд оперативно-розшукових заходів і змогли встановити особу зловмисниці. Нею виявилася 43-річна жінка з Луганської області, яка не має постійного місця проживання і вже неодноразово судима.

Поліція затримала злочинницю-рекордсменку

Шахрайку затримали в момент провертання чергової афери в Обухові й під час огляду поліцейські виявили у неї золоті прикраси та телефони, які раніше були вкрадені.

Що загрожує шахрайці

Наразі злочинницю затримано за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Її перевіряють тепер на причетність до аналогічних злочинів на території не тільки Київської області, але всієї України. Оголошено підозру за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу.

Досудове розслідування триває найближчим часом суд вирішить питання про обрання запобіжного заходу.