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Під Києвом затримали шахрайку-рекордсменку: схема обману була просто феєрична

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Київ, Понеділок 07 червня 2021 14:57
Під Києвом затримали шахрайку-рекордсменку: схема обману була просто феєрична Поліція спіймала шахрайку-рекордсменку під Києвом (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Під Києвом співробітники Національної поліції України спіймали шахрайку-рекордсменку. На її рахунку понад 20 епізодів обману довірливих громадян.

Яку схему застосовувала жінка і кого обкрадала, розповіли у поліції Київської області.

Як працювала шахрайка

Жінка промишляла в основному в торгових точках - магазинах, аптеках. Вона представлялася співробітницею енергетичної компанії та розповідала продавцям страшну казку про те, що зараз буде стрибок напруги й всі золоті речі та смартфони потрібно упакувати в пакет.

"Жінка розповідала, що найближчим часом буде подано напругу в 40 000 вольтів, а тому необхідно всі прикраси або інші металеві предмети зняти та покласти в темний пакет, інакше вони почорніють", - розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Цінності, які продавці складали в пакет, шахрайка просто забирала і зникала в невідомому напрямку.

Як поліції вдалося затримати злочинницю

Інформація про такі крадіжки стала надходити в поліцію з середини травня. Історії потерпілих були дуже схожі й прикмети аферистки збігалися. Поліція зрозуміла, що у всіх епізодах фігурує одна і та ж жінка.

Вони провели ряд оперативно-розшукових заходів і змогли встановити особу зловмисниці. Нею виявилася 43-річна жінка з Луганської області, яка не має постійного місця проживання і вже неодноразово судима.

Під Києвом затримали шахрайку-рекордсменку: схема обману була просто феєрична

Поліція затримала злочинницю-рекордсменку

Шахрайку затримали в момент провертання чергової афери в Обухові й під час огляду поліцейські виявили у неї золоті прикраси та телефони, які раніше були вкрадені.

Що загрожує шахрайці

Наразі злочинницю затримано за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Її перевіряють тепер на причетність до аналогічних злочинів на території не тільки Київської області, але всієї України. Оголошено підозру за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу.

Досудове розслідування триває найближчим часом суд вирішить питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що поліція затримала чоловіка, який розібрав вагон поїзда Укрзалізниці.

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