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Під Києвом вибухнула маршрутка та вигоріла до тла (відео)

Новость на русском → Понеділок 22 березня 2021 10:36
Під Києвом вибухнула маршрутка та вигоріла до тла (відео) Під Києвом вибухнула маршрутка (фото: facebook.com/UkrdelegationTCG)
Автор: Людмила Жукова

Під Києвом у Вишневому пізно ввечері в неділю, 21 березня, вибухнула і повністю вигоріла маршрутка. Поки що не повідомляють, що саме призвело до ПП.

Про це розповіли на сторінці dtp.kiev.ua Facebook.

"Був сильний хлопок і відразу пожежа, в результаті маршрутка згоріла повністю, причину ніхто не говорить. На щастя, всі живі. На місці працюють бійці ДСНС", - сказано в повідомленні на сторінці.

Під Києвом вибухнула маршрутка

Українці в коментарях до відео вибухнули гнівом.

  • ТО коли вони проходили!?? Вони по дорозі розсипаються!
  • Це російська гробовозка на газу, тому і бабахнуло.
  • Газ, економія на паливі на обличчя.

Як ми раніше повідомляли, у приміських маршрутках Києва різко підняли ціни на проїзд в одному з завантажених напрямків. Мова йде про обухівський напрямок. Тепер доїхати до столиці і назад коштує набагато дорожче.

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