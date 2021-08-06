Під Києвом водій через напад за кермом влаштував жорстку ДТП з постраждалими (відео, фото)

Попередньо встановлено, що водію джипа, який рухався вулицею Богдана Хмельницького до проспекту Мазепи, раптово стало зле за кермом.

Його дружина, яка перебувала на пасажирському сидінні, намагалася зупинити машину, проте транспорт зіткнувся з велосипедистом, і після цього виїхав на перехрестя і зіткнувся з легковиком.

Постраждалих відвезли до Вишгородської центральної районної лікарні.

У центрі Вишгорода сталася ДТП з вини водія джипа (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

На місці події працювала слідчо-оперативна група райуправління поліції, деталі та обставини ДТП з'ясовуються.

При цьому, за інформацією ресурсу "Київ Оперативний", водій позашляховика також збив пішохода на вулиці. Також повідомляється, що в легковику Кіа була жінка з дитиною.

У Вишгороді водій позашляховика збив велосипедиста, пішохода і влетів в авто (фото: facebook.com/KyivOperativ)

У коментарях до публікації користувачі мережі пишуть, що велосипедист в результаті ДТП отримав черепно-мозкову травму.

Також слідують суперечливі дані про те, що у водія Hyunda за кермом стався напад епілепсії, що і призвело до таких наслідків на дорозі. Інші при цьому зазначають, що винуватець аварії вже після події вирішив зімітувати припадок, щоб уникнути суворого покарання - нібито тому навіть є підтверджуюче відео, яке зняли очевидці. Втім, ролик при цьому юзери не виклали.

Зате з'явилося відео з місця ДТП і розповіддю свідків про те, що трапилося.

Відео: у Вишгороді водій авто через напад епілепсії скоїв ДТП з постраждалими