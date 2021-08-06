Под Киевом водитель из-за припадка за рулем устроил жесткое ДТП с пострадавшими (видео, фото)

Предварительно установлено, что водителю джипа, который двигался по улице Богдана Хмельницкого до проспекта Мазепы, внезапно стало плохо за рулем.

Его жена, которая находилась на пассажирском сиденье, пыталась остановить машину, однако транспорт столкнулся с велосипедистом, и после этого выехал на перекресток и столкнулся с легковушкой.

Пострадавших увезли в Вышгородскую центральную районную больницу.

В центре Вышгорода произошло ДТП по вине водителя джипа (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа райуправления полиции, детали и обстоятельства ДТП выясняются.

При этом, по информации ресурса "Киев Оперативный", водитель внедорожника также сбил пешехода на улице. Также сообщается, что в легковушке Кіа была женщина с ребенком.

В Вышгороде водитель внедорожника сбил велосипедиста, пешехода и влетел в авто (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях к публикации пользователи сети пишут, что велосипедист в результате ДТП получил черепно-мозговую травму.

Также следуют противоречивые данные о том, что у водителя Hyunda за рулем случился приступ эпилепсии, что и привело к таким последствиям на дороге. Другие при этом отмечают, что виновник аварии уже посл случившегося решил сымитировать припадок, чтобы избежать строгого наказания - якобы тому даже есть подтверждающее видео, которое сняли очевидцы. Впрочем, ролик при этом юзеры не выложили.

Зато появилось видео с места ДТП и рассказом свидетелей о случившемся.

Видео: в Вышгороде водитель авто из-за приступа эпилепсии совершил ДТП с пострадавшими