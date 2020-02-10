Під Києвом раптово зникла матір з немовлям: що відомо

У Бучі Київської області зникла 31-річна Катерина Поляніна зі своєї шестимісячним малятком-дочкою. Жінка з дитиною раптово зникла 2 лютого 2020 року. Про це повідомив батько дитини та колишній чоловік Катерини. Раніше вони проживали у Львові, повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"До нас звернувся Олександр Анатолійович, який повідомив, що втратив зв'язок з колишньою дівчиною Поляниною Катериною, 1988 р. н. і з їх загальної малолітньою дочкою Поляниною Ангеліною Олександрівною (07.08.2019 р.) Вони проживали в р. Львів. Останній раз спілкувався з дівчиною по телефону 2 лютого 2020, у розмові вона сказала, що знаходиться разом з дитиною в м. Броварах Київської області), і більше на зв'язок не виходила",- сказано в повідомленні.

Всім, хто що-небудь знає про місце перебування жінки з дитиною, просять повідомити в поліцію.

Зникла Поляніна Катерина (фото: facebook.com/pg/KyivOperativ)