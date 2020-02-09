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Під Києвом вбивця дитини вийшов достроково і пропав: шокуючі подробиці

STYLERЖиття    09.02.2020 - 09:58
Під Києвом вбивця дитини вийшов достроково і пропав: шокуючі подробиці
Убивця дитини під Києвом достроково вийшов і зник

Вбивця Олександр Балакірєв поїхав відпочивати

У Київській області вбивця дворічного сина своєї співмешканки Балакірєв Олександр вийшов на свободу раніше, чим сполошив мережу. Про це у Facebook повідомив Павло Тука.

Кримчанин Олександр Балакірєв, якого відпустили умовно-достроково, уїхав, незважаючи на вимогу прибути в суд 5 лютого. За підсумком, у слідчому ізоляторі він провів близько трьох років, хоча повинен був 10.

На даний момент він відсутній за місцем своєї реєстрації, а його батьки стверджують, що той поїхав відпочивати в Карпати. "Максимальний репост. Нехай люди дивляться на це обличчя! Прошу поширити, може це розворушить деяких і його прихоплять", - зазначено в повідомленні.

Під Києвом вбивця дитини вийшов достроково і пропав: шокуючі подробиціВбивця дитини під Києвом достроково вийшов і зник

Нагадаємо, мова йде про злочин, який було скоєно у 2016 році, коли мати Діми Дяченко залишила сина зі своїм цивільним чоловіком, а сама поїхала за старшою дочкою. Повернувшись, жінка подумала, що малюк заснув, однак вранці виявилося, що він мертвий.

Також його підозрювали у зґвалтуванні хлопчика, проте доказів не знайшли. Олександр Балакірєв на суді не визнав свою провину, хоча на допитах і під час слідчого експерименту показував і розповідав, як бив дитину.

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