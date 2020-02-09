Под Киевом убийца ребенка вышел досрочно и пропал: шокирующие подробности

Убийца ребенка под Киевом вышел досрочно и пропал

Убийца Александр Балакирев уехал отдыхать

В Киевской области убийца двухлетнего сына своей сожительницы Александр Балакирев вышел на свободу раньше времени, чем всполошил сеть. Об этом в Facebook сообщил Павел Тука.

Крымчанин Александр Балакирев, которого отпустили условно-досрочно, уехал, несмотря на требование прибыть в суд 5 февраля. По итогу, в следственном изоляторе он провел около трех лет, хотя должен был 10.

На данный момент он отсутствует по месту своей регистрации, а его родители утверждают, что тот уехал отдыхать в Карпаты. "Максимальный репост. Пусть люди смотрят на это лицо! Прошу распространить, может это растормошит некоторых и его прихватят", - указано в сообщении.

Убийца ребенка под Киевом вышел досрочно и пропал

Напомним, речь идет о преступлении, которое было совершено в 2016 году, когда мать Димы Дьяченко оставила сына со своим гражданским мужем, а сама поехала за старшей дочерью. Вернувшись, женщина подумала, что малыш заснул, однако утром оказалось, что он мертв.

Также его подозревали в изнасиловании мальчика, однако доказательств не нашли. Александр Балакирев на суде не признал свою вину, хотя на допросах и во время следственного эксперимента показывал и рассказывал, как бил ребенка.