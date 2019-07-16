Під Києвом "Спайдермен" забив табуреткою свого ворога: всі деталі і фото

Молодий чоловік вирішив "замаскуватися" для скоєння злочину
У Києвській області 14 липня трапилося жорстоке вбивство: чоловіка забили табуреткою та палицею. Від отриманих ушкоджень потерпілий загинув на місці. Нещодавно підозрюваного у скоєнні злочину затримали, повідомляє прес-служба прокуратури області.
Трагічна подія сталася в селі Горенка Києво-Святошинського району. Злочинцем виявився раніше судимий 23-річний чоловік, у якого були з жертвою довготривалі неприязні стосунки.
Цікавим є те, що на момент скоєння злочину підозрюваний замаскувався, вдягнувши костюм Спайдермена.
Чоловікові оголосили підозру за частиною 2 статті 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). За скоєне йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.
Під Києвом "Спайдермен" забив табуреткою чоловіка (фото: facebook.com)
Зазначимо, що користувачі мережі шоковані подібним інцидентом. Якби не трагічність події, над нею можна було б досхочу посміятися.
Під Києвом "Спайдермен" забив табуреткою чоловіка (скрін: facebook.com)
Під Києвом "Спайдермен" забив табуреткою чоловіка (скрін: facebook.com)
Раніше ми писали, що українку Інну Скибенко визнали винною у вбивстві 14-місячної дівчинки в дитячому саду Ізраїлю і засудили до тривалого тюремного ув'язнення.
А також повідомляли про те, що 20-річного Вадима Онищенко, який зник, коли прямував на Atlas Weekend у Києві 11 липня, знайшли повішеним в одному з районів столиці.
До слова, нещодавно в Києві жінка народила і покинула дитину на вулиці поблизу трансформаторної будки. Плач малюка почула жінка, що живе по сусідству, яка й врятувала дитину.