Під Києвом врятували пораненого котика з 6 кульовими: історія пухнастика не залишить вас байдужими

Котика назвали на честь населеного пункту, де і був знайдений бідолаха. Тепер Мощуну ветеринари надали необхідну допомогу, підлатали на операційному столі. Мурзатий страждалець вже їсть, ходить і активно відновлюється.

"У цій історії котику пощастило, але скільки інших, де тварини страждають і вмирають через людську жорстокість. Нам хотілося б, щоб цих ситуацій було набагато менше. Живодери мають бути покараними, а закон має працювати", - зазначають волонтери, згадуючи про статтю 299.

Зоозахисники також показали відео ролик про кота Мощуна, з його історією і як тварину вдалося врятувати.

Котик Мощун вже після операції (фото: скріншот)

Як згадує чоловік, який підібрав Мощуна, тварина вийшла з лісу, і зовні більше була схожа на лисицю, ніж на кота. Будинок Сергія, зруйнований російським снарядом, якраз знаходився біля лісу...

Котик прийшов до чоловіка, який займався відновленням зруйнованого будинку (фото: скріншот)

...Котик сильно кульгав (права передня лапка буквально висіла) і голосно нявкав - просив про допомогу. Дружина Сергія в мережі знайшла контакти зоозахисників, чоловік нагодував кота і відвіз до них.

Пан Сергій, до якого прийшов котик Мощун за порятунком (фото: скріншот)

Ветеринар Андрій розповів, що котик був виснажений, страждав від зневоднення. Йому зробили рентген, і на знімку побачили травматичні кулі. Шість поранень.

Ветеринари надали котику допомогу і прооперували (фото: скріншот)

Також у тварини були зламані ребра, була вушна форма корости.

"Він довіряє людям, незважаючи на те, що це людина заподіяла насильство. І видно, що його катували", - зазначає ветеринар.

Котика прооперували, дістали з тіла шість куль. Наповнили його легені киснем і відправили на стаціонар.

У кота Мощуна було 6 кульових поранень (фото: скріншот з відео)

А через 15 днів після операції Мощун зустрівся зі своїм рятівником Сергієм. Чоловік сподівається, що хтось може побажати забрати пухнастика до себе, і у котика з'явиться свій будинок.

Відео: історія котика Мощуна, якого врятували небайдужі та зооволонтери

Як зазначають зоозахисники, до них вже надходять пропозиції від небайдужих громадян, які хочуть взяти Мощуна, і "у нас вже черга на його прилаштування".

Також волонтери публікують номер банківської карти для тих, хто бажає надати допомогу тваринам, постраждалим від живодерів: 5375 4112 0153 9108.

Кіт Мощун (фото: facebook.com/ZooPatrul.UA)