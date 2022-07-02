RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Києвом врятували довірливого пса Лиса, якого окупанти скалічили і замінували

Фото: пес Лис з Макарова потребує реабілітації (facebook.com/ZooPatrul.UA)
Автор: Володимир Костирін

Під Києвом виявили покаліченого російськими окупантами пса, якого після знущань загарбники ще й замінували, після чого кинули в яму-окоп разом зі сміттям. Рятуючи тварину, люди вчасно помітили вибухівку, що і дозволило уникнути трагедії.

Про це розповіли волонтери "ЗооПатруля" на сторінці в Facebook.

Жителі Макарова, які й помітили собаку та хотіли дістати з ями, викликали саперів. Ті розмінували тварину і передали патрулям зоозахисників, а ті взяли чотирилапого страждальця під свою опіку.

Скільки часу пес на прізвисько Лис пролежав в ямі - залишається тільки гадати. Зазначається, що від смерті замінованого собаку врятувало лише те, що бідолаха не міг ходити.

"Його історія дуже моторошна та жорстока, орки побили та замінували його. Але ми з вами можемо подарувати йому друге щасливе життя!" - пишуть волонтери.

Травмований пес Лис зі смертельно небезпечним "подарунком" від рашистів був знайдений в ямі зі сміттям (фото: facebook.com/ZooPatrul.UA)

Лікування пса Лисиця

Незважаючи на все пережите, Лис дуже довірливий, хоча і лякливий. Ветеринари надають Лису необхідну медичну допомогу.

"В реабілітаційному центрі його називають - миротворець, адже коли хтось із тваринок між собою не ладнає, він завжди намагається залагодити цей конфлікт", - розповідають зоозахисники

У собаки залишилася чутливість в травмованих лапках, тому, звертають увагу волонтери, є надія, що вони зможуть частково відновитися. При цьому песик потребує тривалої реабілітації.

Пес Лис з Макарова поправляється (фото: facebook.com/ZooPatrul.UA)

Як надати допомогу

В організації повідомили, що бажаючі допомогти лисицю скоріше повноцінно поправитися і встати на лапи можуть надати фінансову допомогу, і опублікували реквізити.

  • Необхідна сума: 37 000 грн
  • Номер картки банки: 5375 4112 0232 1704
  • Посилання на банки: https://send.monobank.ua/jar/55VTBj86X6

"Давайте створимо чудо для Лиса, та подаруємо йому щасливе життя, він на це дуже заслуговує!" - закликають зоозахисники.

Нагадаємо, раніше ми розповідали зворушливу історію собаки Ади, яку врятував військовий хірург.

Додамо також, перед цим у червні біля Бучі з-під завалів будинку врятували кота рідкісної породи по кличці Біггі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьнужна помошь