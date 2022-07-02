Під Києвом врятували довірливого пса Лиса, якого окупанти скалічили і замінували

Жителі Макарова, які й помітили собаку та хотіли дістати з ями, викликали саперів. Ті розмінували тварину і передали патрулям зоозахисників, а ті взяли чотирилапого страждальця під свою опіку.

Скільки часу пес на прізвисько Лис пролежав в ямі - залишається тільки гадати. Зазначається, що від смерті замінованого собаку врятувало лише те, що бідолаха не міг ходити.

"Його історія дуже моторошна та жорстока, орки побили та замінували його. Але ми з вами можемо подарувати йому друге щасливе життя!" - пишуть волонтери.

Травмований пес Лис зі смертельно небезпечним "подарунком" від рашистів був знайдений в ямі зі сміттям (фото: facebook.com/ZooPatrul.UA)

Лікування пса Лисиця

Незважаючи на все пережите, Лис дуже довірливий, хоча і лякливий. Ветеринари надають Лису необхідну медичну допомогу.

"В реабілітаційному центрі його називають - миротворець, адже коли хтось із тваринок між собою не ладнає, він завжди намагається залагодити цей конфлікт", - розповідають зоозахисники

У собаки залишилася чутливість в травмованих лапках, тому, звертають увагу волонтери, є надія, що вони зможуть частково відновитися. При цьому песик потребує тривалої реабілітації.

Пес Лис з Макарова поправляється (фото: facebook.com/ZooPatrul.UA)

Як надати допомогу

В організації повідомили, що бажаючі допомогти лисицю скоріше повноцінно поправитися і встати на лапи можуть надати фінансову допомогу, і опублікували реквізити.

Необхідна сума: 37 000 грн

Номер картки банки: 5375 4112 0232 1704

Посилання на банки: https://send.monobank.ua/jar/55VTBj86X6

"Давайте створимо чудо для Лиса, та подаруємо йому щасливе життя, він на це дуже заслуговує!" - закликають зоозахисники.