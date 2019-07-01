Знімали про екстрасенсів: під Києвом зі стріляниною і матюками прогнали журналістів

Під Києвом напали на журналістів СТБ (колаж РБК-Україна)

Журналісти СТБ обурили місцевого жителя незрозумілими "ритуалами"

Під Києвом скоєно напад на знімальну групу телеканалу СТБ. Журналісти знімали чергову передачу програми про екстрасенсів в одному з багатоквартирних будинків Вишгорода, і це викликало обурення місцевого жителя, який із пістолетом у руках вирішив їх прогнати. Про це 1 липня розповіли у відділі комунікації поліції в Київській області.

Зазначається, що молодику, який проживає по сусідству в будинку, дуже не сподобалися незрозумілі "ритуали" провидців, розкидані голки та розставлені свічки.

Хлопець озброївся стартовим пістолетом і вискочив на вулицю. Розлючений молодик кричав нецензурні лайки та зробив декілька пострілів у землю.

Фото: kv.npu.gov.ua

На щастя, з людей ніхто не постраждав.

Журналісти викликали правоохоронців, і незабаром наряд групи реагування патрульної поліції приборкав хулігана.

"На місці події співробітники поліції вилучили стартовий пістолет, патрони та гільзи. Надалі речові докази будуть спрямовані на проведення відповідної експертизи", - йдеться в повідомленні.

Фото: kv.npu.gov.ua

Зазначається, що за фактом інциденту було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК.

Крім того, додали в поліції, перевіряється законність проведення зйомок такої телепередачі - адже мешканцям будинку про це не повідомляли.

Як повідомлялося раніше, навесні під Житомиром в селі Квітневе чоловік убив пенсіонерку, яку вважав відьмою. Злочинець готував ще кілька вбивств. Тепер йому "світить" до 12 років позбавлення волі, однак якщо психіатрична експертиза визнає чоловіка неосудним, він може уникнути в'язниці.

Також ми писали про те, що 41-річна мешканка Мукачева Закарпатської області останні 11 років чує "голоси", які наказують їй вбити дітей. Екстрасенси з програми СТБ "Слідство ведуть екстрасенси" впевнені, що в неї вселилися демони.

Нагадаємо, днями в Одесі напали на журналістку "STOP корупції" Асю Глуцьку. Автомобіль знімальної групи порталу протаранили невідомі, які також погрожували дівчині та залякували.