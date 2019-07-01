Снимали про экстрасенсов: под Киевом со стрельбой и матюками прогнали журналистов

Под Киевом напали на журналистов СТБ (коллаж РБК-Украина)

Журналисты СТБ возмутили местного жителя непонятными "ритуалами"

Под Киевом совершено нападение на съемочную группу телеканала СТБ. Журналисты снимали очередную передачу программы про экстрасенсов в одном из многоквартирных домов Вышгорода, и это вызвало возмущение местного жителя, который с пистолетом в руках решил их прогнать. Об этом 1 июля рассказали в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

Отмечается, что парню, который проживает по соседству в доме, очень не понравились непонятные "ритуалы" провидцев, разбросанные иглы и расставленные свечи.

Парень вооружился стартовым пистолетом и выскочил на улицу. Разъяренный молодой человек выкрикивал нецензурную брань и произвел несколько выстрелов в землю.

Фото: kv.npu.gov.ua

К счастью, из людей никто не пострадал.

Журналисты вызвали правоохранителей, и вскоре наряд группы реагирования патрульной полиции усмирил хулигана.

"На месте происшествия сотрудники полиции изъяли стартовый пистолет, патроны и гильзы. В дальнейшем вещественные доказательства будут направлены на проведение соответствующей экспертизы", - говорится в сообщении.

Фото: kv.npu.gov.ua

Отмечается, что по факту инцидента было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК.

Кроме того, добавили в полиции, проверяется законность проведения съемок такой телепередачи - ведь жильцам дома об этом не сообщали.

Как сообщалось ранее, весной под Житомиром в селе Квитневое мужчина убил пенсионерку, которую считал ведьмой. Преступник готовил еще несколько убийств. Теперь ему "светит" до 12 лет лишения свободы, однако если психиатрическая экспертиза признает мужчину невменяемым, он может избежать тюрьмы.

Также мы писали о том, что 41-летняя жительница Мукачево Закарпатской области последние 11 лет слышит "голоса", которые приказывают ей убить детей. Экстрасенсы из программы СТБ "Следствие ведут экстрасенсы" уверены, что в нее вселились демоны.

Напомним, на днях в Одессе напали на журналистку "STOP коррупции" Асю Глуцкую. Автомобиль съемочной группы портала протаранили неизвестные, которые также угрожали девушке и запугивали.