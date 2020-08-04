Під Києвом обвалився будинок: під завалами опинилися люди

У Київській області сталося обвалення житлового будинку. Сусіди повідомили, що під завалами можуть знаходитися люди, в тому числі – дитина.

Трагедія сталася в селі Триліси Київської області. Одноповерховий будинок площею 54 квадратних метрів сильно постраждав. Як повідомили в ДСНС, на місце події прибули бійці 30-ї Державної пожежно-рятувальної частини Фастова.

Односельці, які проживають по сусідству, повідомили рятувальникам, що під завалами будинку знаходяться люди. Після рятувальних робіт співробітники ДСНС дістали з-під уламків літнього чоловіка і 15-річного хлопчика. Дитину після огляду госпіталізували в районну лікарню, оскільки вона отримала травми.

Рятувальні роботи тривали близько години, на місце події працювали 8 осіб особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причину обвалення житлового будинку з'ясовують.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що в Одесі стався обвал житлового чотириповерхового будинку на Французькому бульварі. З-під завалів рятувальникам вдалося вивести 25 осіб.

А також ми писали про те, що будинок на Позняках може завалитися вдруге. Рятувальники встановили всі необхідні кріплення та провели відновлювальні роботи, але гарантії того, що будинок вистоїть – не дають.