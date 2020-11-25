Під Києвом пропала жінка з двома маленькими дітьми (фото і прикмети)

Під Києвом розшукують жінку з малюками (колаж РБК-Україна)

У Київській області зникла жінка та її діти

У Київській області, в селі Страхолісся зникла молода жінка з двома дітьми. Поліція розшукує 22-річну Оніс Надію і її двох малолітніх дітей. Синові Максиму 3 роки, а доньці Софії всього шість місяців.

Як повідомляється на сторінці Київ Оперативний у Facebook, жінка разом з дітьми 23 листопада близько 15.00 вийшла за місцем проживання своїх родичів (вул. Ватутіна, с. Страхолісся) і досі їх місцеперебування не відомо.

На зв'язок з рідними вона не виходить. Розшукувані можуть бути разом з чоловіком на ім'я Олександр у віці 30-33 років.

Прикмети жінки: зріст 160 см, худорлявої статури, обличчя овальне, волосся темне, пряме, довге, очі карі.

Була одягнена: синя куртка до колін, чорні штани, шкіряні черевики. Поліція просить при наявності будь-якої інформації про можливе місце знаходження розшукуваних, повідомляти за телефоном спецлінії поліції "102".

Під Києвом пропала жінка з двома малолітніми дітьми (фото: Київ Оперативний)

Як ми раніше писали, у Києві поліція знайшла бабусю, але її рідні шокували вчинком.