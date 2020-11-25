Под Киевом пропала женщина с двумя маленькими детьми (фото и приметы)

Под Киевом разыскивают женщину с малышами (коллаж РБК-Украина)

В Киевской области исчезла женщина и ее дети

В Киевской области, в селе Страхолесье пропала молодая женщина с двумя детьми. Полиция разыскивает 22-летнюю Онис Надежду и ее двух малолетних детей. Сыну Максиму 3 года, а дочке Софие всего шесть месяцев.

Как сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook, женщина вместе с детьми 23 ноября около 15.00 вышла по месту жительства своих родственников (ул. Ватутина, с. Страхолесье) и до сих пор их местонахождение не известно.

На связь с родными она не выходит. Разыскиваемые могут быть вместе с мужчиной по имени Александр в возрасте 30-33 лет.

Приметы женщины: рост 160 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темные, прямые, длинные, глаза карие.

Была одета: синяя куртка до колен, черные брюки, кожаные ботинки. Полиция просит при наличии любой информации о возможном месте нахождения разыскиваемых, сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

Под Киевом пропала женщина с двумя малолетними детьми (фото: Киев Оперативный)

Как мы ранее писали, в Киеве полиция нашла бабушку, но ее родные шокировали поступком.