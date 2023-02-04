Над Киевом увидели необычное явление, которое называют "знаком Бога" (фото и видео)

Над Киевом увидели редкое явление – лунное гало, которое еще называют "знаком Бога" и считают, что оно несет определенное предзнаменование.
Смотрите ниже в материале Styler фото и видео из столицы.
Лунное гало – это поразительный и часто красивый круг света вокруг Луны.
Это явление происходит вследствие преломления и отражения света из-за частиц льда, находящихся в облаках на большой высоте. Кристаллы льда действуют как призма, позволяющая нам увидеть белое кольцо.
Поговаривают, что ореол вокруг Луны – это "знак от Бога, что скоро придет Его слава, и Зло на Земле будет наказано". Особенно плохим знаком гало считалось для завоевателей.
Если погрузиться в изучение этого уникального явления, то основным его посылом является благодать Божия на место, в котором он виден.
Интересно, что такое же явление в столице наблюдали на Рождество, 7 января.
Раньше мы писали, что в Киеве недолюди устроили громкий салют.
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