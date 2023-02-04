Над Киевом увидели необычное явление, которое называют "знаком Бога" (фото и видео)

Почему возникает явление?

Лунное гало – это поразительный и часто красивый круг света вокруг Луны.

Это явление происходит вследствие преломления и отражения света из-за частиц льда, находящихся в облаках на большой высоте. Кристаллы льда действуют как призма, позволяющая нам увидеть белое кольцо.

Что означает гало по народным приметам

Поговаривают, что ореол вокруг Луны – это "знак от Бога, что скоро придет Его слава, и Зло на Земле будет наказано". Особенно плохим знаком гало считалось для завоевателей.

Если погрузиться в изучение этого уникального явления, то основным его посылом является благодать Божия на место, в котором он виден.

Гало появилось второй раз за год

Интересно, что такое же явление в столице наблюдали на Рождество, 7 января.