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Над Киевом увидели необычное явление, которое называют "знаком Бога" (фото и видео)

Над Киевом заметили гало (фото: t.me/tykyiv)
Автор: Светлана Мащенко

Над Киевом увидели редкое явление – лунное гало, которое еще называют "знаком Бога" и считают, что оно несет определенное предзнаменование.

Смотрите ниже в материале Styler фото и видео из столицы.

Почему возникает явление?

Лунное гало – это поразительный и часто красивый круг света вокруг Луны.

Это явление происходит вследствие преломления и отражения света из-за частиц льда, находящихся в облаках на большой высоте. Кристаллы льда действуют как призма, позволяющая нам увидеть белое кольцо.

Что означает гало по народным приметам

Поговаривают, что ореол вокруг Луны – это "знак от Бога, что скоро придет Его слава, и Зло на Земле будет наказано". Особенно плохим знаком гало считалось для завоевателей.

Если погрузиться в изучение этого уникального явления, то основным его посылом является благодать Божия на место, в котором он виден.

Гало появилось второй раз за год

Интересно, что такое же явление в столице наблюдали на Рождество, 7 января.

Раньше мы писали, что в Киеве недолюди устроили громкий салют.

Также читайте, что в столице заметили хищника, заглядывающего в окна.

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Киев