Під Києвом обстріляли автобус з пасажирами: відео інциденту

Маршрутка (фото: РБК-Україна)

Під Києвом невідомий влаштував стрілянину по пасажирському автобусу з людьми всередині. На щастя, в результаті інциденту, який стався в Броварах ввечері 29 січня, ніхто не постраждав.

У мережі з'явилося відео, зняте одним з пасажирів у салоні транспорту. Ролик опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

Повідомляється, що під обстріл потрапила маршрутка, яка виконувала рейс "Київ - Рожівка". По автобусу відкрили вогонь у районі "старого центру".

З якої зброї стріляли по автобусу - наразі невідомо.

У мережі висловлюють думку, що інцидент може бути пов'язаний з резонансною перестрілкою в Броварах 29 травня минулого року - тоді масштабні кримінальні "розборки" між перевізниками за участю 67 осіб назвали "війною маршрутників".

"Броварська війна маршрутників триває: у "старому центрі" (в Броварах) невідомий обстріляв маршрутку "Київ - Рожівка" з невідомої зброї. На щастя, люди в маршрутці не постраждали", - йдеться в описі до відео.

На кадрах видно, що стріляли по двері для пасажирів - на пошкодженому склі утворився великий отвір після попадання кулі.

Ролик можна подивитися за цим посиланням.

У Броварах обстріляли маршрутку з пасажирами (фото: скріншот)

Інцидент обурив користувачів мережі - в коментарях зазначають, що такі обстріли - неприпустимі в цивілізованих державах.

Раніше повідомлялося, що у вересні 2020-го у Києві серед білого дня розстріляли маршрутку з людьми, і в мережі показали відео події.

Нагадаємо, що днями під Одесою підліток влаштував стрілянину на дитячому майданчику - в результаті інциденту були постраждалі.