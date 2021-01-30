Под Киевом обстреляли автобус с пассажирами: видео инцидента

Маршрутка (фото: РБК-Украина)

Под Киевом неизвестный устроил стрельбу по пассажирскому автобусу с людьми внутри. К счастью, в результате инцидента, который произошел в Броварах вечером 29 января, никто не пострадал.

В сети появилось видео, снятое одним из пассажиров в салоне транспорта. Ролик опубликован на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Сообщается, что под обстрел попала маршрутка, которая выполняла рейс "Киев - Роживка". По автобусу открыли огонь в районе "старого центра".

Из какого оружия стреляли по автобусу - в настоящее время неизвестно.

В сети высказывают мнение, что инцидент может быть связан с резонансной перестрелкой в Броварах 29 мая прошлого года - тогда масштабные криминальные "разборки" между перевозчиками с участием 67 человек назвали "войной маршрутчиков".

"Броварская война маршрутчиков продолжается: в "старом центре" (в Броварах) неизвестный обстрелял маршрутку "Киев - Роживка" из неизвестного оружия. К счастью, люди в маршрутке не пострадали", - говорится в описании к видео.

На кадрах видно, что стреляли по двери для пассажиров - на поврежденном стекле образовалось большое отверстие после попадания пули.

Ролик можно посмотреть по этой ссылке.

В Броварах обстреляли маршрутку с пассажирами (фото: скриншот)

Инцидент возмутил пользователей сети - в комментариях отмечают, что подобные обстрелы - недопустимы в цивилизованных государствах.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2020-го в Киеве средь бела дня расстреляли маршрутку с людьми, и в сети показали видео происшествия.

Напомним, что на днях под Одессой подросток устроил стрельбу на детской площадке - в результате инцидента были пострадавшие.