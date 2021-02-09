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У Києві оголосили перший рівень небезпеки: такого давно не бачили

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 лютого 2021 08:54
У Києві оголосили перший рівень небезпеки: такого давно не бачили У Києві триває сильний снігопад (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві у вівторок, 9 лютого, оголосили перший рівень небезпеки - жовтий через потужні снігопади у столиці.

Про це інформує Український гідрометцентр.

Синоптики прогнозують, що сніг також буде продовжуватися вдень 9 лютого, вітер буде південно-східний з переходом на північно-західний. Правда, температура повітря трохи підвищиться і буде від -2 до -4 градусів морозу.

Як повідомляє у своєму Telegram-каналі мер столиці Віталій Кличко, дорожники та комунальники Києва працювали всю ніч, але все одно сніг продовжує йти і його фізично не встигають прибирати.

У Києві оголосили перший рівень небезпеки: такого давно не бачили

У Києві не вщухають снігопади

Також в мережі починають з'являтися відео снігового апокаліпсиса.

"Траса Житомир-Київ, фури стоять у дві смуги, рух ускладнено", - написали в описі під відео на сторінці Київ Оперативний Facebook.

Зазначимо, що через сніг Київ вже другий день стоїть в пробках. Так, наприклад, 9 лютого рух ускладнений практично скрізь.

"Берестейська, рух в бік центру ускладнене", - підписали відео.

Нагадаємо, що через негоду жителям Києва рекомендують залишати своїх дітей вдома і не відправляти в навчальні заклади. Також киян просять без необхідності не користуватися власним транспортом і не паркувати автомобілі на узбіччях, щоб не заважати снігоприбиральної техніки.

Також РБК-Україна писало, що в "Укрзалізниці" розповіли, чи вплинула негода на курсування поїздів.

Як відомо, сьогодні Україну з самого ранку накрили сильні снігопади. Температура повітря опустилася до -12.

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