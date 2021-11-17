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Під Києвом неадекват з сокирою кидався на "копів" і погрожував підірвати будинок: відео штурму і затримання

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Київська область, Середа 17 листопада 2021 17:23
Під Києвом неадекват з сокирою кидався на "копів" і погрожував підірвати будинок: відео штурму і затримання Колаж РБК-Україна: під Києвом затримали неадеквата, який нападав на людей і погрожував влаштувати вибух у будинку
Автор: Володимир Костирін

Під Києвом у Білій Церкві 55-річний чоловік кидався на людей з сокирою і ножем, потім забарикадувався у квартирі й погрожував підірвати весь житловий будинок за допомогою газу. Поліцейські екстрено евакуювали жителів, провели штурм і затримали зловмисника.

Про це 17 листопада повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у своєму Facebook.

За його словами, вчора ввечері правоохоронці отримали повідомлення про домашнє насильство, яке влаштував чоловік у неадекватному стані. Потім злочинець кинувся на "копів" зі зброєю, намагаючись з ними розправитися.

Чоловік далі замкнувся у квартирі та кричав, що влаштує вибух.

Було вирішено терміново евакуювати мешканців будинку, близько 60 людей.

Після цього будівлю відключили від газопостачання та електроенергії, і поліцейський спецназ провів штурм, використовуючи, зокрема, світлошумову гранату.

"Коли до оселі зайшли спецпризначенці, відчайдух кинувся на поліцейських із сокирою, намагався чинити супротив, втім, завдяки спецзасобам і професійним діям офіцерів особу вдалося швидко затримати", - йдеться в публікації.

Під Києвом неадекват з сокирою кидався на &quot;копів&quot; і погрожував підірвати будинок: відео штурму і затриманняПід Києвом неадекват з сокирою кидався на &quot;копів&quot; і погрожував підірвати будинок: відео штурму і затриманняПід Києвом неадекват з сокирою кидався на &quot;копів&quot; і погрожував підірвати будинок: відео штурму і затримання

Під Києвом затримали чоловіка, який кидався з сокирою і ножем на оточуючих і погрожував газом підірвати будинок (фото: facebook.com / Андрій Нєбитов)

Як з'ясувалося, затриманий 55-річний Олександр раніше вже притягувався до відповідальності за домашнє насильство.

"Зараз же за посягання на життя правоохоронця йому загрожує до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення", - розповів Нєбитов.

Також попередньо відомо, в агресивного чоловіка є певні психічні розлади.

Відео: під Києвом поліцейський спецназ штурмував квартиру неадеквата, який нападав на людей і погрожував підірвати будинок

Нагадаємо, раніше у вересні під Херсоном поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати будинок.

Також повідомлялося, що перед цим житель Дніпра погрожував підірвати багатоповерхівку, і спецназ поліції зумів його знешкодити.

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