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Житель Дніпра погрожував підірвати багатоповерхівку: спецназ поліції зумів його знешкодити

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Дніпро, Середа 12 травня 2021 16:36
Житель Дніпра погрожував підірвати багатоповерхівку: спецназ поліції зумів його знешкодити Фото: затримання чоловіка, який погрожував підірвати багатоповерхівку в Дніпрі (dp.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Вдень 12 травня спецсили Нацполіції затримали 43-річного раніше судимого чоловіка. Він погрожував підірвати багатоповерховий будинок по проспекту Героїв.

Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції України по Дніпропетровській області.

Повідомлення про загрозу вибуху багатоповерхівки надійшло в поліцію 12 травня близько 10:00. На місце події виїхали правоохоронці, вибухотехніки та рятувальники. За силової підтримки спецсил підрозділу КОРД був затриманий 43-річний місцевий житель.

Як з'ясувалося, він сховався в балконному підвалі з гранатою Ф-1 і погрожував її підірвати. Наразі слідчі вирішують питання про затримання чоловіка за ст. 208 КПК та відкриття кримінальної справи за ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами).

Фото: затримання чоловіка, який погрожував підірвати багатоповерхівку в Дніпрі (dp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 28 січня в Нікополі (Дніпропетровська область) чоловік підірвав на території дитячого садка саморобний вибуховий пристрій. Правоохоронці його розшукали та затримали.

Крім того, 11 січня у Вінниці стався вибух на території дитячого садка, в результаті якого постраждали діти. Правоохоронці встановили, що на території дитсадка могла вибухнути саморобна петарда.

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