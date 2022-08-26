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Під Києвом неадекват стріляв в український прапор і розмахував гранатою: що загрожує злочинцю

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Київська область, П'ятниця 26 серпня 2022 20:49
Під Києвом неадекват стріляв в український прапор і розмахував гранатою: що загрожує злочинцю Колаж РБК-Україна: під Києвом затримали чоловіка, який стріляв у прапор і погрожував підірвати поліцейських
Автор: Володимир Костирін

Під Києвом 30-річний чоловік з рушниці стріляв у державний прапор України. Коли прибули поліцейські, неадекват дістав гранату і погрожував підірвати себе разом з правоохоронцями.

Про це 26 серпня повідомив глава поліції Київської області Андрій Нєбитов у своєму Telegram.

Зловмисника схопили та обеззброїли - вилучили зброю, набої та гранату Ф-1.

Як з'ясувалося, чоловік був п'яний. Інцидент стався цієї ночі в Обухівському районі Київської області.

Зараз "стрілець" перебуває в СІЗО, за фактом події розпочато кримінальне провадження.

"Спочатку зловмисник відкрив стрілянину з рушниці по українському стягу, коли ж на місце прибув наряд, схопив в руку гранату і грозився підірвати правоохоронців та себе. Працівники Васильківської поліції спрацювали чітко. Вже через мить зловмиснику вдягнули кайданки", - розповів генерал поліції.

Під Києвом неадекват стріляв в український прапор і розмахував гранатою: що загрожує злочинцюПід Києвом неадекват стріляв в український прапор і розмахував гранатою: що загрожує злочинцю

У Київській області поліцейські затримали чоловіка, який стріляв у прапор і погрожував правоохоронцям гранатою (фото: t.me/andrii_nebytov)

Нєбитов уточнив, що за наругу над державним символом, незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, а також погрозу вбивством працівникові правоохоронного органу фігуранту загрожує до 7 років позбавлення волі.

"Ганебна і недопустима поведінка під час воєнного стану. Поліція буде жорстко реагувати на подібні правопорушення", - наголошує він.

Під Києвом неадекват стріляв в український прапор і розмахував гранатою: що загрожує злочинцюПід Києвом неадекват стріляв в український прапор і розмахував гранатою: що загрожує злочинцю

П'яний чоловік з рушниці відкрив вогонь по прапору України в Київській області (фото: t.me/andrii_nebytov)

Нагадаємо, раніше в серпні в Рівному п'яний чоловік зірвав і познущався з прапора України, і неадеквата оперативно затримали.

Також ми писали про те, що відомий співак Коля Сєрга в Одесі допомагав ловити колаборантів, і навіть був приманкою для російських шпигунів.

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