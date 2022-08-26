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Под Киевом неадекват стрелял в украинский флаг и размахивал гранатой: что грозит преступнику

Новина українською →
Киевская область, Пятница 26 августа 2022 20:49
Под Киевом неадекват стрелял в украинский флаг и размахивал гранатой: что грозит преступнику Коллаж РБК-Украина: под Киевом задержали мужчину, который стрелял во флаг и угрожал взорвать полицейских
Автор: Владимир Костырин

Под Киевом 30-летний мужчина из ружья стрелял в государственный флаг Украины. Когда прибыли полицейские, неадекват достал гранату и грозил подорвать себя вместе с правоохранителями.

Об этом 26 августа сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов в своем Telegram.

Злоумышленника схватили и обезоружили - изъяли оружие, патроны и гранату Ф-1.

Как выяснилось, мужчина был пьян. Инцидент произошел этой ночью в Обуховском районе Киевской области.

Сейчас "стрелок" находится в СИЗО, по факту происшествия начато уголовное производство.

"Сначала злоумышленник открыл стрельбу из ружья по украинскому флагу, когда на место прибыл наряд, схватил в руку гранату и грозился взорвать правоохранителей и себя. Сотрудники Васильковской полиции сработали четко. Уже через мгновение злоумышленнику надели наручники", - рассказал генерал полиции.

Под Киевом неадекват стрелял в украинский флаг и размахивал гранатой: что грозит преступникуПод Киевом неадекват стрелял в украинский флаг и размахивал гранатой: что грозит преступнику

В Киевской области полицейские задержали мужчину, который стрелял во флаг и угрожал правоохранителям гранатой (фото: t.me/andrii_nebytov)

Небитов уточнил, что за надругательство над государственным символом, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, а также угрозу убийством работнику правоохранительного органа фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.

"Позорное и недопустимое поведение во время военного положения. Полиция будет жестко реагировать на подобные преступления", - подчеркивает он.

Под Киевом неадекват стрелял в украинский флаг и размахивал гранатой: что грозит преступникуПод Киевом неадекват стрелял в украинский флаг и размахивал гранатой: что грозит преступнику

Пьяный мужчина из ружья открыл огонь по флагу Украины в Киевской области (фото: t.me/andrii_nebytov)

Напомним, ранее в августе в Ровно пьяный мужчина сорвал и поиздевался над флагом Украины, и неадеквата оперативно задержали.

Также мы писали о том, что известный певец Коля Серга в Одессе помогал ловить коллаборантов, и даже был приманкой для российских шпионов.

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полиция Киевская область флаг Украины
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