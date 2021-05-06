Під Києвом напоїли і викрали підлітка: відео порятунку вразило мережу

Виклик від постраждалої надійшов близько першої години ночі позавчора. Дівчинка повідомила про отруєння, та розповіла, що невідомі її напоїли, а тепер вона не розуміє, де знаходиться, і куди її везуть.

Патрульні в ході телефонної розмови зрозуміли, що підліток не може розмовляти, а після відповідей заявниці в незвичайному форматі, інспектори припустили, що поруч з нею знаходилися зловмисники, які заподіяли їй шкоду.

З'ясовуючи деталі, "копи" дізналися марку і колір машини, в якій її везли - чорний BMW, а також приблизне місцезнаходження - дівчинка описала місцевість.

Вийти з автомобіля нещасна не могла, бо викрадачі - їх було двоє, залишивши її саму в салоні легковика, авто закривали. Також вони швидко змінювали місце дислокації.

"Копи" оголосили тривогу і передали інформацію всім екіпажам.

Через деякий час на околиці міста, біля АЗС, інспектори виявили дівчинку. Прямо на очах у правоохоронців вона знепритомніла.

Поліцейські Богдан Овчарук та Євген Горошко оперативно стали надавати постраждалій домедичну допомогу. Слідкуючи за її пульсом, патрульні негайно викликали лікарів. Постраждалу доставили до лікарні, де її госпіталізували та залишили під наглядом лікарів.

У поліції опублікували відео, як відбувався порятунок 14-річної дівчинки, яка потрапила в біду.

Відео: у Білій Церкві поліцейські врятували 14-річну дівчинку, яку напоїли та викрали невідомі

У мережі висловлюють захоплення діям патрульних, і гаряче дякують за порятунок дитини, а також розпитують про деталі та уточнюють, що відомо про викрадачів.