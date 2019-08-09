Під Києвом потужний ураган зніс покрівлі з будинків: захоплююче відео

Київ і область другий день поспіль потерпає від стихії
В останній робочий день тижня, 9 серпня, по Києву та Київській області пройшовся сильний буревій з дощем. При цьому через потужний вітер у Вишгороді знесло шифер з даху будинку.
На відео видно, як сильний вітер гне не тільки дерева, але і зриває з даху шифер.
Вишгороді сильний буревій зніс шифер з даху (відео: facebook.com/dtp.kiev.ua)
Також з'явилося відео урагану з Києва. На вулиці Автозаводська, яка знаходиться біля авторинку, сильний вітер гойдав величезну будівельну плиту, яка висіла на крані.
Ураган в Києві (відео: facebook.com/dtp.kiev.ua)
Варто зазначити, що ураган вже другий день поспіль накриває Київ і область. Вчора, 8 серпня, негода стала причиною падіння 120 і пошкодження майже 150 дерев.
Наслідки урагану в Києві (фото: facebook.com/zelenbud)
При цьому найбільше шкоди гроза принесла зелених зон у Дніпровському та Дарницькому районах. Крім того, в аварійно-диспетчерську службу Управління міської станції захисту зелених насаджень "Київзеленбуд" з початку негоди надійшло 45 викликів. Для ліквідації аварійних ситуацій було організовано 3 бригади та залучено 3 автовишки.
Нагадаємо, що потужний ураган зі зливою пронісся Одесою. Дерева падали прямо на дороги, а дощової каналізації не справлялися з потоками води.
Раніше повідомлялося про те, що під Мелітополем на відео зняли незвичайний смерч, який повністю складався з літаючих комах.