Під Києвом медики залишили помирати людину під парканом

Під Києвом лікарі залишили хворого помирати під парканом (ілюстративне фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

У Циблях лікарі швидкої допомоги кинули хворого під паркан

Під Києвом у селі Циблі лікарі швидкої допомоги привезли пацієнта додому до голови сільради замість того, щоб його госпіталізувати. Про це повідомляє прокуратура Київської області.

Медики вирішили, що чоловік п'яний і залишили його під парканом у непритомному стані. В результаті чоловік помер. Даний інцидент стався ще в квітні, але досудове слідство тягнеться ще до сьогоднішнього дня.

При цьому в травні правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за фактом неналежного виконання своїх обов'язків медиками.

Під Києвом лікарі залишили хворого помирати під парканом (ілюстративне фото: pixabay.com)

Повідомляється також, що в той день сільський голова теж викликав швидку допомогу чоловіку і на виклик приїхала та ж бригада, яка його залишила під парканом. Але на цей раз вони відвезли чоловіка в лікарню, де він через кілька днів помер у реанімації.

Нагадаємо, що вокаліст культової групи The Prodigy Кіт Флінт міг померти через змішування кокаїну, кодеїну і алкоголю. Саме їх виявили у крові музиканта.

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