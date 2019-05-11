Под Киевом медики оставили умирать человека под забором

Под Киевом врачи оставили больного умирать под забором (иллюстративное фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В Циблях врачи скорой помощи бросили больного под забор

Под Киевом в селе Цибли врачи скорой помощи привезли пациента домой к главе сельсовета вместо того, чтобы его госпитализировать. Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

Медики решили, что мужчина пьян и оставили его под забором в бессознательном состоянии. В итоге человек скончался. Данный инцидент произошел еще в апреле, но досудебное следствие тянется еще до сегодняшнего дня.

При этом в мае правоохранители зарегистрировали уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей медиками.

Под Киевом врачи оставили больного умирать под забором (иллюстративное фото: pixabay.com)

Сообщается также, что в тот день сельский глава тоже вызывал скорую помощь мужчине и на вызов приехала та же бригада, которая его оставила под забором. Но на этот раз они отвезли мужчину в больницу, где он спустя несколько дней скончался в реанимации.

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