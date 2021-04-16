Під Києвом авто знесло магазинчик з жінкою і зробило сальто в повітрі: відео аварії

Під Києвом сталася ДТП за участю позашляховика, який на великій швидкості влетів у торговельну точку, розташовану біля дороги, та перекинувся, зробивши "бічне сальто" у повітрі.

Про це 16 квітня передає " dtp.kiev.ua " на сторінці в Facebook.

Також в мережі показали відео аварії, зняте камерою реєстратора в машині, яка проїжджала слідом за "гонщиком".

На кадрах видно, як авто Ford Focus, що мчить, потроху з'їжджає вправо, наближаючись до узбіччя, і врізається у МАФ, в якому в цей час був продавець.

Після зіткнення машина перевертається кілька разів, і падає саме на колеса. А ось розкладка біля дороги прямо біля приватних будинків розсипається геть - частини конструкції розлітаються в різні боки.

Зазначається, що незважаючи на вкрай небезпечний інцидент, в результаті події у Старих Петрівцях у Вишгородському районі ніхто не постраждав - і водій, і жінка в магазинчику залишилися цілі, і відбулися легким переляком.

Що стало причиною аварії, і чому водій втратив керування - наразі невідомо.

Відео: під Києвом авто знесло магазинчик біля дороги, в якому працювала продавщиця