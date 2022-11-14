В Киево-Печерской лавре признались, что пели о России, но не молились (видео)

После скандала в Киево-Печерской лавре из-за песни с прославлением России, что во время богослужения исполняли священники УПЦ (МП) вместе с верующими, на ситуацию отреагировал наместник украинской святыни Павел (Лебедь). Он признал, что показанные на видео с литургии пения действительно имели место.
Об этом говорится в заявлении Павла, опубликованном 14 ноября на YouTube-канале "Лавра. Путь спасения".
Наместник опровергает, что в священники в Лавре молятся за Россию и подчеркивает, что "это есть факт неправдивый", и во время литургии возносят мольбы к Богу "за наше государство, за наше войско, за нашего президента", а также упоминают еще только предстоятеля УПЦ московского патриархата.
При этом Павел заверил, что песня со словами "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка-Русь…", которая звучала на литургии у одного из священников, была инициативой верующих, присутствовавших на богослужении.
То самое видео о песне с прославлением страны-агрессора России, что звучала в Киево-Печерской лавре на службе
"Это не богослужебное песнопение", - заявил наместник Печерской лавры.
При этом было принято решение о применении к священнику санкций - его отстраняют от совершения богослужений, рассказал Павел.
Кроме того он добавил, что на духовном совете Лавры будет обсуждаться вопрос о наказании отца Захария.
Павел Лебедь на видео заявил, что в Лавре не должны звучать "светские песни", но в святыне нужно молиться только о мире в Украине и сохранении ее государственных границ.
Видео: наместник Киево-Печерской лавры отреагировал на скандальную песню на литургии
Напомним, ранее мы рассказывали, какие еще громкие скандалы были вокруг Киево-Печерской лавры в последние годы.
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