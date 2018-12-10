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У Харкові затримали екс-міліціонера за викрадання двох громадян Марокко

Новини » Надзвичайні події    10.12.2018 - 23:25
У Харкові затримали екс-міліціонера за викрадання двох громадян Марокко
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Іноземців знайшли за допомогою функції геолокації на телефоні

У Харкові було затримано 38-річного місцевого мешканця за підозрою у викраденні двох громадян Марокко та вимаганні коштів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області

Повідомляється, що про факт викрадання двох іноземців правоохоронцям повідомила дружина одного з потерпілих. Вона розповіла, що 6 грудня 2018 іноземців зупинили посеред вулиці на Павловому полі та посадили до автомобіля й повезли у невідомому напрямку. Після цього жінка втратила зв’язок з чоловіком.

Потерпілих вдалось знайти вже наступного дня при допомозі функції геолокації на мобільному телефоні одного з викрадених.

"Марокканців утримували в гаражному кооперативі заради грошей. Викрадачі представилися іноземцям правоохоронцями та погрожували позбавленням волі, якщо ті не передадуть їм 5 тис. доларів", - розповіли в прокуратурі.

Один з потерпілих розповів, що чоловіки, які їх викрали, називали себе поліцейськими й імітували затримання, а також "провели несанкціонований обшук" у нього вдома, після чого вивезли його та іншого потерпілого до гаражу.

"Одного з підозрюваних затримали безпосередньо на місці події. При собі у чоловіка виявили посвідчення капітана міліції, термін дії якого сплив у 2014 році. За поясненнями затриманого, документ залишився після звільнення з органів", - повідомили в прокуратурі.

Прокуратура затвердила підозру екс-міліціонеру за ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 КК України (вимаганні коштів та викраденні людей).

Нагадаємо, у Харківській області СБУ попередила замовне вбивство фермера. Оперативники спецслужби отримали інформацію, що мешканець області підшукує у кримінальному середовищі виконавців для викрадення одного з місцевих виробників сільськогосподарської продукції.

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