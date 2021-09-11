Киянин поскаржився на "Ощадбанк" через позбавлення субсидії: що сталося

На "Ощадбанк" поскаржився клієнт і звинуватив фінансову установу в тому, що його показання квартирних лічильників, передані через сервіс інтернет-банкінгу, не надходили постачальникам комунальних послуг. У підсумку у чоловіка штучно утворилася велика заборгованість за комуналку, і його позбавили субсидії.
Про це киянин написав у відгуках про банк на сайті "Мінфін".
Обурений клієнт переконаний, що всьому виною - недосконалість програмного забезпечення онлайн-банкінгу "Ощад 24/7".
Також він уточнив, що його показання в квитанціях банк не передавав постачальникам компослуг протягом двох років.
"В результаті величезної заборгованості перед комунальниками, що штучно утворилася у мене з вини "Ощадбанку", я був позбавлений житлової субсидії. На мої скарги з проханням вказати причини неотримання комунальниками показань лічильників "Ощадбанк" відповідає відписками, деякі з яких спеціально написані так, що їх фізично неможливо прочитати через низьку якість тексту", - пише житель столиці.
Чоловік заявляє, що банк "робить все, щоб уникнути відповідальності", і різко негативно висловлюється про ставлення "Ощадбанку" до своїх клієнтів.
У самому банку відреагували на скаргу і зауважили, що завданням фінустанови є проведення платежу за вказаними реквізитами, який вводить клієнт.
"Звичайно, та інформація, яка вказується при проведенні платежу (призначення платежу, показники тощо) передається до організації-отримувача. При цьому це не звільняє від відповідальності за своєчасність та правильність передачі показників користувача комунальних послуг", - йдеться у відповіді "Ощадбанку".
У коментарях українці звертають увагу, що для передачі показань як правило передбачені певні дати, які вказуються в платіжках (зазвичай по воді 20-го числа, по електроенергії та газу 1 числа), і відсилаються вони адресно на сайтах постачальників послуг в особистому кабінеті або в мережі.
Нагадаємо, нещодавно "Ощадбанк" потрапив у скандал через випадок обману пенсіонерки, у якої працівниця банківського зажадала заплатити 150 гривень за страхування - нібито воно є обов'язковою умовою отримання переказу.
Раніше ми розповідали, за якою формулою можна самостійно розрахувати розмір субсидії.