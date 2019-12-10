Екологічна НП в Києві: люди шоковані водою рудого кольору (фото)

У Києві в одному з парків струмок став яскраво-рудого кольору, і жителі столиці всерйоз стурбовані екологічною ситуацією. В мережі опублікували відповідне фото, а в коментарях діляться думками щодо можливих причин події.

Йдеться про парк "Дубки" біля станції метро Сирець. У спільноті "Нивки разом!" у Facebook Анна Бовтун виклала знімки джерела, вода якого стала помаранчевого "цегельного" кольору.

У Києві вода в джерелі в парку "Дубки" стала рудого кольору (Фото: facebook.com)

Цей струмок протікає через парк Сирецький Гай ("Дубки"), який є по розмірам одним з найбільших у Києві і має статус парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

Зазначимо, що в ньому не можна проводити забудову, змінювати кордони, їздити на транспорті й навіть кататися верхи. "Дубкам" понад 60 років.

На території популярного парку, який називають маленьким природним лісом, є джерело та бювет. До речі, саме джерело обладнано силами місцевих жителів. Люди часто набирали з нього чисту воду... до нинішньої ситуації.

У Києві в парку "Дубки" відбулася екологічна НС (Фото: скрін google.com.ua/maps)

Користувачі мережі обурюються екологічною проблемою в парку. В коментарях висловлюється думка, що вода могла забарвитися через будівництво двох нових станцій метро на Виноградар - "Мостицька" і "Проспект Правди" мають бути введені в эксплуатицию до кінця 2021 року.

Вони зводяться як "продовження" ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар.

Це вже не парк, а смітник! На жаль, ми всі безсилі!

Жах!

Що з ним сталося?

Наслідок будівництва метро?

Прям шоколадний;

Глінтвейн з корицею;

Кетчуп...просто...

Раніше завод "Квазар" таке зливав;

Тепер ГК "Нивки", здається...

У Києві вода в джерелі в парку "Дубки" стала рудого кольору (Скрін коментарів)